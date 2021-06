Digitaler Impfnachweis auch bei uns!

Vor dem Start am 14.6.21 hatten viele Bedenken, ob die neue Plattform beim RKI rechtzeitig fertig sein würde. Doch die ersten Stunden liefen ziemlich reibungslos und auch der Ansturm hielt sich in den drei Bären-Apotheken in Grenzen. Alle Mitarbeiter/innen wussten, worauf sie zu achten hatten und waren informiert, was zu tun ist, wenn die Leitungen heiß laufen und der QR-Code nicht planmäßig auf dem Smartphone erscheint. Für diesen Fall hatten wir vorgesorgt und der Code würde später per Post an den Kunden bzw. die Kundin versendet. Nur wenige Kunden/innen hatten keinen Ausweis dabei und mussten vertröstet werden. Insgesamt waren am Montag mehr als 10.000 Apotheken bundesweit beteiligt und bis zum Mittag wurden 140.000 digitale Zertifikate ausgestellt. Um den QR-Code auf das eigene Handy laden zu können, benötigt man die speziell hierfür entwickelte App CovPass, die Corona-Warn-App oder die Luca-App. Der gelbe Impfpass behält aber weiter seine Gültigkeit und kann auch bei Auslands-Urlauben benutzt werden. Wer kein Smartphone besitzt, kann sich den ausgedruckten Code alternativ auch in den Impfpass legen. Den digitalen Impfnachweis bekommt man übrigens auch in unserem Schnelltestzentrum in Herrenberg. Künftig soll der digitale Impfnachweis standardmäßig auch direkt nach der zweiten Impfung in Impfzentren und Praxen ausgegeben werden.