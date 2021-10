Heftige Erkältungswelle 2021/22 rollt an!

Die letztjährige Grippesaison fiel bedingt durch Corona und die Hygienemaßnahmen quasi aus. Experten fürchten deshalb, dass wir diese deshalb 2021/22 nachholen werden. Bei den Kindern startete die neue Erkältungswelle bereits verfrüht im September. Kinder- und Jugendärzte haben in manchen Regionen angesichts der rasant steigenden Zahl schwerer Atemwegsinfektionen schon Anfang Oktober Alarm geschlagen. Auch die Krankenhäuser verzeichnen seit Mitte August auffällig viele schwere Fälle an Einweisungen bei Kleinkindern. Die Mediziner erklären sich dies durch ein geschwächtes Immunsystem, das im letzten Jahr durch die Schließung von Kitas und Schulen nur wenig gefordert war.

Vor allem bei kleinen Kindern, deren Immunsystem noch dabei ist sich voll zu entwickeln, macht sich das bemerkbar und der schon vorhandene Immunschutz nimmt ab. Man sollte aber jetzt nicht übervorsichtig reagieren und die Kleinen beim geringsten Schnupfen zuhause lassen. Ist das Kind fieberfrei, hat nur leichte Symptome und wurde auf Corona getestet, sollte man es nicht längere Zeit von Einrichtungen fernhalten. Auch das Immunsystem von Erwachsenen schwächelt schnell, wenn es nicht gefordert wird. In der letzten Saison wurden lediglich 564 Grippefälle beim RKI gemeldet, im Jahr davor waren es fast 190.000. Je mehr Schutzmaßnahmen in diesem Herbst/Winter wegfallen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Grippe- und Erkältungsviren mit Macht zurückkehren. Die Saison reicht für gewöhnlich von Mitte Oktober bis Mai, mit dem Höhepunkt im Januar/Februar. Deshalb sollte man sich am besten bis November impfen.