Coronaimpfung plus Grippeimpfung?

Es wird gerade für die Grippeimpfung geworben, dabei fragen sich viele, die sich gerade erst gegen Corona impfen ließen, ob diese Kombination sinnvoll oder eher riskant ist. Sowohl die Ständige Impfkommission (Stiko) als auch das RKI geben aber Entwarnung. Eine Doppelimpfung würde weder das Immunsystem überfordern, noch würden die Impfungen in ihrer Wirkung eingeschränkt. Sogar die gleichzeitige Impfung scheine kein Problem zu sein. Gerade Menschen, die ein höheres Risiko für eine schwere Grippeerkrankung hätten, sollten sich in diesem Herbst impfen lassen. Man erwartet für diese Saison eine umso heftiger ausfallende Grippewelle, da wir im letzten Jahr fast ganz verschont wurden. Auch Menschen, die täglich viele Kontakte haben, sind bei einer beginnenden Grippewelle gefährdet. Die Stiko empfiehlt eine Grippeimpfung derzeit besonders für über 60-jährige, Schwangere, Menschen mit Vorerkrankungen sowie medizinisches Personal und Pflegekräfte. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rief deshalb zur Doppelimpfung auf und warnt vor einer möglichen Überbelastung des Gesundheitssystems in diesem anstehenden Winter, durch Covid-19 und die saisonale Grippe. Seit September läuft die Studie eines US-Herstellers zu einem kombinierten Impfstoff, der gegen Covid-19 und Grippeviren wirkt. Erste Ergebnisse werden bis Mitte 2022 erwartet.