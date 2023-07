Lachen – die beste Medizin für Herz und Hormone!

Was so banal klingt, hat sich in vielen Studien immer wieder bestätigt: Lachen fördert die Gesundheit und hilft sogar heilen. Die vom TV-Arzt und Comedian Eckart von Hirschhausen schon vor etlichen Jahren ins Leben gerufene Stiftung „Humor hilft heilen“ schickt u. A. Clowns in die Krankenhäuser und Altenheime. Im Gegensatz zu Kindern, die bis zu 400 Mal am Tag lachen, braucht so manche/r Erwachsene/r hierbei die Unterstützung durch eine Lachtherapie. Ob Kurse für Lachyoga oder Lachschulen mit diversen Angeboten – wer es verlernt hat, findet reichlich professionelle Unterstützung. Und es lohnt sich für Körper und Psyche, sogar wenn es anfangs noch gekünstelt wirken sollte. Unser Körper erkennt keinen Unterschied zwischen echtem und gespieltem Gelächter, wenn man den Studienergebnissen glauben darf.

Stärkend und entspannend

Laut der Forschung entspannt das Lachen gleichermaßen Psyche und Muskulatur und trainiert dabei sogar noch die Beweglichkeit. Auch auf die Durchblutung wirkt es stärkend, über Gefäße und Muskeln bis ins Gehirn. Auf diese Weise senkt es den Blutdruck sowie das Risiko für Herz-Kreislauf-Beschwerden. Sogar wenn einem bei einem Lachkrampf hin und wieder die Luft wegbleibt, stärkt regelmäßige Heiterkeit die Sauerstoffzufuhr und die Lungenfunktion. All dies bewirkt eine Optimierung des Hormonhaushaltes, erhöht die Serotoninproduktion und sorgt für eine verstärkte Ausschüttung von Endorphinen. Gleichzeitig sinken die Stresshormone Cortisol und Adrenalin, die wiederum für vielerlei Probleme wie Entzündungen und chronischen Beschwerden zuständig sind.

Fördert Abwehrkräfte und Beliebtheit

Lachen macht gute Laune, nicht nur sich selbst, sondern auch anderen, was wiederum die eigene Beliebtheit stärkt. Lachen macht gesellig und reduziert Depressionen und Einsamkeit. Sofern man sich nicht durch Schadenfreude oder Zynismus auszeichnet und hiervon die eigenen Lachsalven gesteuert werden. Gerne sollte man dagegen auch mal über sich selbst lachen, das fördert die Abwehrkräfte, reduziert die Schmerztoleranz und lässt allgemein Probleme schrumpfen. Wer sich über jeden guten Witz freut und jederzeit über die Klassiker der Comedy-Szene lachen kann, kommt meist leichter über Schwierigkeiten hinweg, ist allgemein resilienter und lebt statistisch gesehen länger. Und nicht zu vergessen: ein herzhaftes Lachen fördert den Fettstoffwechsel, bewegt 300 Muskeln und verbrennt so auch noch auf die sicher bequemste Art Kalorien. Also höchste Zeit für die Cartoons der Kindheit, längst vergessene Komödien-Klassiker oder einen Partykalauer aus den 70ern, den guten alten Lachsack.