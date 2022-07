Neurofeedback – mehr als Gehirnjoging?

Durch die Kraft der Gedanken und einem Headset mit integrierten Elektroden bringt man ein Computerspiel in Bewegung. So funktioniert die computergestützte Therapie mittels Neurofeedback gegen ADHS, Suchtverhalten, Phobien und Angststörungen. Durch die Darstellung der Hirnströme per EEG bekommt die Trainingsperson die eigene Gehirnaktivität visualisiert und gewinnt von Sitzung zu Sitzung immer mehr an Sicherheit, wie man diese steuert, verstärkt oder abschwächt. Was hierbei genau im Gehirn abläuft, ist noch unklar. Dass etwas passiert, kann man aber an den Ergebnissen ablesen. Durch eine Reduzierung lassen sich vor allem Beschwerden, die von übermäßiger Aktivität oder mangelnder Fähigkeit zur Entspannung geprägt sind, besser in den Griff bekommen. Bisher aber nur als Zusatztherapie, da noch zu wenige Studien vorliegen. Daneben entwickelt es sich aufgrund der Einsatzbreite gerade zu einer Lifestyle-Therapie, um individuelle Fähigkeiten zu optimieren, z. B. bei Leistungssportlern, zur Steigerung der mentalen Fitness oder zur Stressreduzierung. Immer mehr Home-Geräte werden speziell hierfür entwickelt.

Viele positive Erfahrungen

Ob ADHS, Tinnitus, Schlafstörungen, Burnout oder Panikattacken – bei vielen psychischen oder neurologischen Krankheitsprofilen soll das computergestützte Training helfen oder sogar Medikamente ersparen. Neurofeedback wird als Therapie inzwischen von immer mehr Ergotherapeuten/innen und Psychologischen Praxen angeboten und es wird weltweit weiter geforscht. Vorsichtig sollte man aber bei überzogenen Heilsversprechen sein, die derzeit wissenschaftlich nicht belegt sind. Neurowissenschaftler weisen darauf hin, dass man die komplexen Abläufe im Gehirn noch zu wenig verstehe. Nicht jede komplizierte psychische Erkrankung könne mittels eines relativ einfachen Gehirntrainings behoben werden. Den meisten könne man noch gar keine typischen Muster an Gehirnaktivitäten zuweisen. Neurofeedback ist dabei hier neue Weg zu erschließen, viele Menschen wieder ins Gleichgewicht zu bringen.