Suppen wirken als Seelentröster!

Essen ist für viele eine sehr emotionale Angelegenheit, die sich entsprechend auf unsere Stimmungslage auswirkt. Wenn es so richtig gut schmeckt, bekommt man unweigerlich gute Laune – aber wehe die Suppe ist versalzen, das Fleisch zäh oder der Fisch vertrocknet. Oder noch schlimmer, man bekommt gerade das vorgesetzt, was man überhaupt nicht mag. Grund genug, sich im Fall von schlechter Laune, sein Lieblingsessen zu gönnen. Über eine dampfende Suppe freut man sich gerade in der kalten Jahreszeit meist besonders. Sie lässt nicht nur nach einem Winterspaziergang die Körpertemperatur steigen, sondern schafft auch für die Seele eine wohlige Wärme. Und ganz nebenbei regt eine heiße Hühnersuppe das Immunsystem an und bekämpft unerwünschte Viren. Viele Suppen wecken Kindheitserinnerungen an das Essen bei den Großeltern, bedeuten Zuwendung und Fürsorge. Beim Duft einer frischen Hühnersuppe reagieren unsere Nerven ebenso wie die Abwehrkräfte.

Suppengrün plus Ingwer, Kurkuma & Co.

Die klassische Suppeneinlage aus Karotten, Sellerie, Lauch und Petersilie – auch schnöde Suppengrün genannt, enthält allein schon viele Vitamine, Nährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe mit entzündungshemmender Wirkung. Kommen dann noch Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Gewürze und Kräuter hinzu, steigert sich die positive Wirkung. Den deutschen Klassiker der Hühnersuppe kann man mit Kokosmilch, Chili und Zitronengras leicht zu einer asiatischen Variante abwandeln. Besonders winterliche Gemüsesorten wie Kürbis, Kohl, Fenchel und Rote Beete liefern noch mehr Energie und vor allem Vitamin C, Mineralien und Pflanzenstoffe. Und sind im Handumdrehen gemacht.

Heilen, entgiften, fasten

Begibt man sich auf die Suche nach neuen Suppenrezepten, stößt man schnell auf Buchtitel wie Detox-Suppen, Kraftsuppen oder die Heilkraft von Suppen. Die gute alte Kraftbrühe wird so zum Trend-Food, der Kochtopf mutiert zum Entgiftungslabor und die Fastenkur übersteht man ohnehin nur mit der passenden Basenbrühe. Entgiften, entsäuern, entschlacken – Fastensuppen helfen bei der Gewichtsreduzierung und vor allem Magen, Darm, Nieren und Stoffwechsel. Mit Wildkräutern, exotischen Gewürzen, Samen oder Algen lässt sich der Effekt noch ausbauen. Auch in der Traditionellen Chinesischen Medizin spielen Suppen eine wichtige Rolle und entsprechend lässt sie die Energie schon mit einer Suppe zum Frühstück fließen. Ob zum Optimieren, Heilen oder einfach für die gute Laune – die Lieblingssuppen haben einen festen Platz im Speiseplan verdient.