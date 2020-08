Trotz einer Chlorallergie ins Schwimmbad?

Schwimmen ist ein beliebter Ganzjahressport. Wer aber mit den typischen Symptomen einer sogenannten Chlorallergie zu kämpfen hat, freut sich wenig auf die Hallenbadsaison. Kennzeichen sind rote Augen, gereizte Schleimhäute sowie Hautausschlag. Meist handelt es sich dabei aber um eine Chlorreizung und nur selten um eine echte Chlorallergie. Ist das Immunsystem beteiligt, kommt es zu allergischen Reaktionen wie Nießen, Husten und juckenden Schleimhäuten. Im schlimmsten Fall entsteht dann Atemnot oder ein Kreislaufkollaps. Wer ohnehin zu Allergien oder Neurodermitis neigt, sollte sich nicht zu lang in stark gechlortem Wasser aufhalten. Generell gilt hier eine Schwimmbrille aufziehen und die Haut vor dem Schwimmen mit einer speziellen Creme für Schwimmer einreiben, die vor dem Austrocknen schützt. Bei dem Verdacht auf Chlorallergie kann man sich vor dem Schwimmbadbesuch auch durch die Einnahme von Antihistaminika vor Überreaktionen schützen.

Chlor ist ein giftiges Gas, das gefährliche Lungenschäden verursacht und in flüssiger Form ätzend wirkt. In Schwimmbädern werden spezielle Chlorpräparate gegen Pilze, Bakterien, Viren und Algen eingesetzt, die gefahr- und geruchslos für den Menschen sind. Der unangenehme Chlorgeruch in Hallenbädern entsteht erst wenn Chlor auf Harnstoff trifft und sich Trichloramine bilden. Riecht es stark nach Chlor – was zusätzlich die Schleimhäute reizt, ist dies also ein Hinweis auf schlechte Wasserqualität. Harnstoff bildet sich übrigens auch ständig über die Haut, weshalb das gründliche Duschen vor dem Gang ins Becken wichtig ist. Eine gute Belüftung in den Bädern ist gerade für Asthmatiker wichtig. Vorsicht auch bei Kindern unter 2 Jahren. Hier ist die Lunge noch nicht voll ausgereift und es kann sich schnell eine Überempfindlichkeit entwickeln. In manchen Bädern kommen chlorfreie Desinfektionsverfahren wie z. B. UV-Licht zum Einsatz. Nach dem Schwimmen hilft eine Nasendusche bei gereizten Schleimhäuten sowie Augentropfen mit Tränenersatzflüssigkeit gegen Rötungen oder Brennen.