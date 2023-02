Wie es mit dem TIZ Herrenberg weitergeht

Die Corona-Pandemie geht zu Ende und die meisten Test- und Impfzentren schließen nach und nach die Pforten. Unser TIZ in Herrenberg am Hasenplatz in der Nähe der Bären-Apotheke, wurde bereits im Frühjahr 2021 eröffnet. Mit einem festen Team und immer wieder erweiterten Angeboten wie PCR- und Antigentests hat es sich in der Region gut etabliert. Neben den wichtigen Corona-Schnelltests konnten wir mit Hilfe von DRK und kooperierenden Ärzten/innen sehr früh Impfungen gegen Covid-19 anbieten. Unsere 10.000. Corona-Impfkundin freute sich bereits im März 2022 über eine kleine Überraschung. Termine für Corona- und Grippe-Impfungen sind online buchbar über mein.impfomizer.de. Das TIZ wurde auch wegen der Online-Terminvergabe so gut angenommen. Wartezeiten wurden so auf ein Minimum reduziert. Das Gleiche galt für Testtermine, deren Ergebnis man außerdem via App aufs Handy bekommt. Testen und Impfen wurde so zeitlich kalkulierbar und brauchte keine unnötige Vorlaufzeiten.

Zum Herbst neue Impfungen

Testtermine gibt es noch bis Ende Februar online über https://www.corona-schnelltest-gaeu.de. Die Kosten für das Freitesten nach einer Isolation muss man bereits selber tragen und ab März fällt auch der allgemeine Anspruch auf kostenlose präventive Bürgertests weg. Nur wer sich mit Corona-Symptomen ärztlich behandeln lässt, kann dann weiterhin die Kosten hierfür über die Krankenkasse abrechnen lassen. Die saisonalen Grippeimpfungen werden wir zum Herbst 2023 über das TIZ wieder anbieten. Auch die Booster- und Erstimpfungen gegen Covid-19 müssen wahrscheinlich eine Pause einlegen, bis ein neuer Impfstoff angepasst an die aktuellen Mutationen vorliegt.