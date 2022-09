Was kann die Irisdiagnostik?

Man sagt, die Augen seien der Spiegel der Seele. Aber lassen sich hier auch Erkrankungen ablesen? Grundsätzlich kann eine Irisdiagnose keine medizinische Diagnose ersetzen. Sie gehört zu den Verfahren der Alternativmedizin und wird von Heilpraktikern und Homöopathen durchgeführt. Irisdiagnosen wurden schon in der Antike angewendet und 1886 von einem ungarischen Arzt mittels einer detaillierten Iriskarte wiederbelebt. Irisdiagnostiker gehen davon aus, dass sich organische Erkrankungen auf der Regenbogenhaut durch farbliche und strukturelle Veränderungen wie Flecke, Muster und Trübungen zeigen. Iriskarten teilen das Auge in insgesamt 60 Sektoren auf. Innere Organe sind hier nahe der Pupille angesiedelt und die Haut am Rand. Die linke Körperseite spiegelt sich angeblich im linken Auge sowie die rechte im rechten Auge. In dieser Zuordnung liegt einer der Kritikpunkte, da diese nach der Schulmedizin keinen Sinn macht. Nur rund 60 Prozent der Organe haben über Nervenbahnen eine direkte Verbindung zum Auge. Außerdem überkreuzen sich diese beim Eintritt ins Gehirn, so dass die Aufteilung nicht passt. Insgesamt 20 verschiedene Iriskarten kommen bei Therapeuten zum Einsatz.

Allein nicht ausreichend

Zur Untersuchung wird meist ein spezielles Mikroskop verwendet, das die Iris ausleuchtet, vergrößert und fotografiert. Erfahrene Diagnostiker sehen in der Methode nur einen ersten Anhaltspunkt des aktuellen Gesundheitszustandes, der weitere Untersuchungen nötig macht. Oft geht es dabei um Prävention, also um genetische Veranlagungen und individuelle Schwachstellen. Einige Erkrankungen lassen sich in der Tat an den Augen erkennen, z. B. eine Störung der Leberfunktion, wenn sich der weiße Teil des Auges gelb färbt. Auch Diabetes, Gefäßerkrankungen oder zu viel Cholesterin lassen sich hier wiederfinden. Gefährlich wird eine Irisdiagnose, wenn man sich allein auf diese beschränkt, ebenso wenn durch eine falsch negative Diagnose Krankheiten unerkannt bleiben oder bei echten Augenproblemen, die in die Hand von Augenärzten gehören.