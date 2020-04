Wie wirksam sind Roll-Ons bei Kopfschmerzen?

Gerade im Frühjahr leidet mancher unter Spannungskopfschmerz – bei Wetterwechsel, plötzlichen Temperaturschwankungen oder auch schlechtem Schlaf. Nicht immer ist dann der Griff nach der Schmerztablette nötig, denn auch Roll-Ons zum Auftragen auf Schläfen, Stirn und Nacken, bieten schnelle Hilfe. Die meisten, die gegen Kopfschmerzen eingesetzt werden, enthalten ätherisches Pfefferminzöl, ein klassisches Hausmittel bei Kopfschmerzen oder beginnender Migräne. Das enthaltene Menthol wirkt gleichermaßen über die Haut sowie über die Naseschleimhaut kühlend, schmerzlindernd und entspannend. Vor allem wenn bei Kopfschmerzen noch Kreislaufprobleme und Übelkeit hinzukommen, ist eine Roll-On-Therapie sinnvoll. In diversen Studien hat sich diese Art der Therapie einer konventionellen Behandlung mit Schmerzmitteln ebenbürtig erwiesen – zumindest bei leichtem Spannungskopfschmerz. Die häufigsten Ursachen sind Stress, Müdigkeit, Hormonschwankungen – vor allem bei Frauen, Nackenprobleme oder ein niedriger Blutzuckerspiegel. Auslöser, die einzeln aber oft auch kombiniert auftreten.

Bei Roll-On-Sticks ist es wichtig auf die Zusammensetzung zu achten. Nur hochwertige ätherische Öle haben das nötige Potenzial für eine effektive Wirkung. Wird Pfefferminzöl kombiniert mit Lavendelöl, kann man zusätzlich Schlafstörungen behandeln. Eukalyptusöl wirkt sich dagegen positiv auf die Nasennebenhöhlen aus und reduziert Schwellung und Druckkopfschmerz. Rosmarinöl wirkt zusätzlich stressreduzierend und unterstützt den Kreislauf. Minz-Roll-Ons werden aber auch gegen Insektenstiche und bei Verletzungen von Muskeln, Sehnen und Gelenken angeboten. Hilfreich ist ein Roll-On besonders für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren, die öfter in der Schule unter Druckkopfschmerz leiden und für die Schmerzmittel in der Regel ungeeignet sind und auch in der Schwangerschaft ist er unbedenklich. Wie bei allen ätherischen Ölen sollte man bei einer Neigung zu allergischen Hautreaktionen aber vorsichtig sein oder sich von uns beraten lassen.