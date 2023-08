Apotheken-Notdienst – nur lästige Pflicht?

Wohl jeder war schon mal in der Situation die nächstgelegene Apotheke im Nacht- oder Notdienst aufsuchen zu müssen. Vor allem Kinder halten sich selten an die normalen Öffnungszeiten und werden häufig gerade an Sonn- und Feiertagen oder über Nacht krank, bekommen hohes Fieber, Husten oder Brechdurchfall. Oft ist dann der ärztliche Notdienst gefragt, der ein Rezept ausstellt, das meist sofort eingelöst werden sollte. Dies ist ein typisches Beispiel, wofür der Apotheken-Notdienst gedacht ist und um den sich jede/r diensthabende Apotheker*in gern kümmert. Aber auch das fehlende Schmerzmittel über die Feiertage kann ein echter Notfall sein.

Notfall oder nicht wirklich?

Anders sieht das jedoch mit den immer häufiger auftretenden „Nicht“-Notfällen aus, bei denen es beispielsweise um Nasensprays, Schlafmittel, Schwangerschaftstests oder ein vergessenes Rezept geht. Auch die notwendige Nutzung der Notdienstklappe wird leider immer wieder bemängelt oder auch die Tatsache, dass es nach dem Klingeln ein paar Minuten dauern kann bis jemand erscheint. Die aktuelle Notdienstgebühr von 2,50 € ist nur eine minimale Vergütung für die Bereitschaft über Nacht oder am Sonntag – egal was oder wie viel der Kunde kauft. Falls ein Rezept mit dem Hinweis „noctu“ ausgestellt wird, übernimmt die Krankenkasse diese Gebühr, da es sich dann um einen medizinischen Notfall handelt.

Für manche kaum noch vertretbar

Viele Apotheken im ländlichen Raum müssen inzwischen durch den Rückgang der Apothekendichte erheblich öfter den Bereitschaftsdienst absolvieren, als noch vor einigen Jahren. Und das durchaus auch umsonst, wenn niemand diesen nutzt. In einzelnen Bundesländern werden die Notdienstkreise deshalb schon vergrößert. Bundesweit leisten jeden Tag rund 1300 Apotheken 24-Stunden Notdienst. In Ballungsräumen haben Apotheken i. d. R. alle 23 Tage Nachtdienst. Auf dem Land kann sich dieser Rhythmus bis auf 4 Tage verkürzen. D.h. der /die Apothekerin hat auch am nächsten Tag wieder normalen Dienst und ist auf ein paar Stunden Schlaf angewiesen. Vorher telefonisch nachzufragen ob diese Apotheke Notdienst hat, ist also wenig sinnvoll. Die Notdienstsuche auf www.aponet.de zeigt garantiert die nächste Apotheke mit Bereitschaftsdienst an.