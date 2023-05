Corona-Impfung in Apotheken ungewiss

Noch Anfang des Jahres sah es so aus, als würde eine Impfung durch die Apotheken weiterhin zum alltäglichen Standard gehören. Dies hat sich aufgrund der aktuellen politischen Entscheidungen schon wieder geändert. Mitte April wurde die Corona-Impfung in die reguläre Gesundheitsversorgung durch die Arztpraxen überführt. Die notwendige Empfehlung für die künftigen Schutzimpfungsrichtlinien wird derzeit von der Stiko, der ständigen Impfkommission, festgelegt. Zurzeit entscheidet die Arztpraxis über die notwenige Indikation für den Impfschutz. Corona-Impfungen sind in der Apotheke momentan nur noch für Selbstzahler möglich. Das heißt, theoretisch können wir weiterhin impfen, faktisch finden sie aber nur noch in Einzelfällen statt, denn die neue Vergütung bei Kassenpatienten*innen ist für die Apotheken noch nicht abschließend geregelt.

Impfungen ab Herbst

Der Trend zu sogenannten niederschwelligen, also vereinfachten Impfangeboten wird somit wieder gestoppt. Vor allem wenn eine Situation eintritt, die die Impfungen auf breiter Front nötig macht, wären die Apotheken wieder gefragt. Aktuell können sich die Apotheken nach jetzigem Stand vor allem für die saisonalen Grippeimpfungen ab Herbst bereithalten und müssen in Sachen Corona-Impfung noch abwarten. Wann und ob wir über den Online-Impfomizer mit Impfterminen wieder starten können, werden die kommenden Monate zeigen. Wir informieren Sie rechtzeitig über unsere Online-Medien und natürlich direkt in den Bären-Apotheken.