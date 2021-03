Corona-Schnelltests jetzt auch in Tübingen und Rottenburg!

Antigen-Schnelltests sollen möglichst einfach, kurzfristig und ortsnah für jeden zugänglich sein – das fordert inzwischen auch der Gesundheitsminister, um die weiterhin hohe Dunkelziffer bei vor allem symptomlosen Infektionen effektiver zu bekämpfen. Wir haben uns schon Ende letzten Jahres dem Böblinger Modell angeschlossen und gemeinsam mit dem Landrat Roland Bernhard und weiteren Apotheken begonnen ein Netz von Schnelltest-Zentren aufzubauen. Nach dem Start in Herrenberg im Januar, folgte Anfang Februar Tübingen und wenige Wochen später Rottenburg. Alle drei Test-Standorte sind den Bären-Apotheken angegliedert, aber in eigenen Räumen separat zugänglich. Der normale Apothekenbetrieb wird dadurch also nicht behindert.

Für alle Zentren bekommt man ohne Wartezeit ganz einfach online einen Termin und 15 Minuten nach dem Testen das Ergebnis über die Gesundheits-App DoctorBox direkt aufs Handy. Sollte das Ergebnis positiv sein, ist danach ein zusätzlicher PCR-Test nötig. Unter der Woche kann man sich zwischen 17 und 19 Uhr testen lassen und am Samstagvormittag zwischen 10 und 13 Uhr. Für den Testtermin muss man lediglich 5 Minuten einplanen, sollte aber pünktlich erscheinen, denn die Nachfrage nimmt stetig zu und längere Pausen gibt es zwischen den einzelnen Terminen kaum. Termine für Herrenberg gibt es über www.corona-schnelltest-gaeu.de, für Tübingen über www.corona-schnelltest-tuebingen.de und für Rottenburg über www.corona-schnelltest-rottenburg.de. Hier findet man auch weitere Informationen z. B. zum Testverfahren.

Mit den neuen Zentren wollen wir vor allem jene erreichen, die selbst symptomlos sind aber Kontakt zu infizierten Personen in der Familie, im Haushalt oder der Schule hatten bzw. über die Corona-App gewarnt wurden. All jene haben bereits seit Februar Anspruch auf einen kostenlosen Test, ebenso wie Personen aus medizinischen Heilberufen und nichtärztlichen Praxen. Als Beleg genügt eine unterschriebene, selbst verfasste schriftliche Erklärung mit den persönlichen Daten. Die Anmeldung erfolgt über eine angeschlossene Online-Terminplattform. Grundsätzlich ist eine Terminvergabe aber auch in den Bären-Apotheken möglich. Bei Erkältungssymptomen in jedem Fall bitte vorab an eine Arztpraxis wenden. Wenn die Antigen-Schnelltests ab dem 1.3.2021 wie derzeit geplant für alle kostenlos sind, wird hierüber über die Medien informiert. Auch über unsere Webseite www.pillenbringer.de sowie unsere Facebookseite sind dann entsprechende Infos zu finden.