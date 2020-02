Quo vadis Bären-Apotheke 3.0?

Wo geht sie hin, die Reise der Apotheken in den nächsten Jahrzehnten? Die Zukunft einer kundenorientierten Apotheke wird auch in den kommenden Jahren in der Dienstleistung vor Ort liegen. Wir werden unsere Beratungsstärke weiter vertiefen und Ihnen bei wichtigen Gesundheitsthemen künftig noch mehr mit Informationen zur Seite stehen. Allerdings werden unsere digitalen Kanäle an Bedeutung gewinnen. Auch auf gesetzliche Veränderungen und neue Versorgungsmodelle müssen wir uns rechtzeitig einstellen. Hierzu gehört das neue E-Rezept, das schon in der Testphase ist ebenso wie die Einbindung einer elektronischen Patientenakte, die die Krankenkassen fordern.

Aber genauso wie derzeit noch niemand auf das persönliche Gespräch mit dem Arzt verzichten will, sind auch wir immer in der Apotheke vor Ort für Sie da. Allerdings haben Sie daneben auch die Möglichkeit per Handy oder Internet mit uns zu kommunizieren, Medikamente zu bestellen und liefern zu lassen – wenn gewünscht ohne einen Fuß vor die Tür zu setzen. Die Kombination aus Online-Shop, Rezepte-App, CallmyApo und unserem täglichem Lieferservice macht’s möglich. Über die aktuellen Angebote und Rabatt-Aktionen informiert Sie unser monatlicher Online-Newsletter sowie unsere Webseite. Zu Kunden- oder Messaktionen können Sie sich ja bereits über www.terminland.de/Baeren_Apotheke anmelden. Fast alles ist inzwischen auch online möglich, muss aber nicht – ja nachdem, was man selbst bevorzugt. Und egal, welcher Kanal für Sie der richtige ist – es stehen immer Mitarbeiter Ihrer Bären-Apotheke dahinter.

Ein wichtiger Punkt betrifft bei allen digitalen Kanälen natürlich die Datensicherheit, damit kein Rezept in falsche Hände und keine Kundendaten in unsichere Kanäle gerät. Vor allem hierauf muss sich die Apotheke 3.0 einstellen, um keine Sicherheitslücken entstehen zu lassen. Ziel ist letztlich eine optimale Vernetzung von Ihnen zur Apotheke zu erreichen damit Sie die maximalen Vorteile genießen – schneller, sicherer, komfortabler. Auch wenn es um wichtige Informationen geht. Hier greift vor allem unser Engagement auf Social-Media-Kanälen wie Facebook und Instagram, die nicht zuletzt auch als Mittel zur Ansprache neuer Mitarbeiter/innen, Praktikanten und Azubis wichtig ist. Wer aber sein Leben nicht vom Smartphone bestimmen lassen will, kann auch weiterhin die konventionellen Kanäle und unsere Zeitungsanzeigen mit den Coupons nutzen. Besitzer unserer Pillencard bekommen von uns wie gewohnt die jährlichen Geburtstagsgrüße, wer möchte per E-Mail oder ganz klassisch als Postkarte. So lebt bei der Bären-Apotheke die maximale Vielfalt!