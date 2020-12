Statt Medikamentendosierer persönliche Blister für Zuhause!

Viele Kunden müssen sich Tag für Tag, Woche für Woche um die regelmäßige Einnahme zahlreicher Medikamente kümmern – für sich selbst oder ihre Angehörigen. Gerade bei der aktuellen Pandemie ist dies nicht immer ganz leicht, wenn man Kontakte vermeiden muss oder den Gang zur Arztpraxis scheut um Folgerezepte zu organisieren. Wir haben uns deshalb entschlossen künftig einen Blisterservice anzubieten, um Ihnen eine sichere Medikation noch einfacher zu machen. Statt ständig Wochentablettenspender befüllen zu müssen, bekommt man mit dem Blisterservice alle Pillen nach Einnahme-Zeitpunkt tageweise in maschinell verpackten Klarsichtbeutelchen, sogenannten Schlauchblistern sortiert, gemäß dem Einnahmerhythmus nüchtern, morgens, mittags, abends und nachts.

Damit entfällt die mühsame und fehleranfällige Dosierung aller verschriebener Medikamente. Gerade bei älteren Patienten nimmt dies oft einen erheblichen Umfang an, der die tägliche vorgeschriebene Einnahme kompliziert macht. Mit dem Blisterschlauch wird keine Tablette vergessen oder geht verloren und die verschriebe Medikation ist einfach und sicher einzuhalten. Gleichzeitig kümmern wir uns rechtzeitig um Nachfolgerezepte, wenn einzelne Präparate zur Neige gehen. Gleichzeitig können wir Sie besser vor möglichen Wechselwirkungen und Unverträglichkeiten warnen oder beim behandelnden Arzt nachfragen. Im neuen Jahr starten wir in der Bären-Apotheke Herrenberg mit diesem neuen Service. Bei Interesse sprechen Sie uns einfach an. Mit konkreten Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unsere Apothekerin Isabell Camara unter i.camara@pillenbringer.de, die den neuen Service organisiert und betreut.