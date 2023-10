Wann Masken wieder Sinn machen

Mehrere neue Covid-19-Mutationen sind derzeit weltweit unterwegs, die seitens der WHO unter Beobachtung stehen. Vor allem Eris und Pirola breiten sich aus, letztere Variante macht den Virologen vor allem aufgrund seiner hohen Zahl an Spike-Mutationen Sorgen. Hierdurch könnte das Virus die vorhandene Immunität durch Impfungen oder vorangegangene Infektionen leichter umgehen. Welche Variante sich hierzulande in der nächsten Zeit durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Bei beiden ist man aber relativ sicher, dass sie vermutlich keine höhere Ansteckungsgefahr mitbringen. Was aber auch heißt, dass zusammen mit Erkältungen, Grippe und RS-Virus in diesem Herbst/Winter wieder sehr viele Infektionen anstehen könnten, die in einer größeren Menge problematisch wären. In NRW, wo die Sommerferien bereits Mitte August beendet waren, haben die Corona-Ansteckungen derart Fahrt aufgenommen, dass die Ärzte wieder zur Vorsicht und zum freiwilligen Tragen von Masken mahnen. Auch neue Impfstoffe stehen seit Mitte September für Impfwillige und gefährdete Menschen sowie Senioren zur Verfügung.

Eigenverantwortung ist gefragt

Spätestens wenn sich wetterbedingt unser Alltag wieder überwiegend in geschlossenen Räumen abspielt, ist es ratsam bei größeren Menschansammlungen wie im Kino und Konzerten Atemschutzmaske zu tragen – auch ohne offizielle Pflicht und zumindest, wenn man selbst Erkältungssymptome hat. Lars Schade, kommissarischer Leiter des RKI, empfiehlt derzeit besonders zum Schutz der Risikogruppen Maske zu tragen, daneben gilt die Masken-Empfehlung natürlich auch für selbst gefährdete Personen. Pflegeheime, Krankenhäuser, Arztpraxen und Apotheken können abhängig von der allgemeinen Infektionslage über das individuelle Hausrecht eine Maskenpflicht vorsehen. Jeder sollte daran interessiert sein, eine erneute herbstliche Infektionswelle zu verhindern. Dazu zählt auch sich bei Erkältungssymptomen zu testen oder zumindest für 3 bis 5 Tage zuhause zu bleiben, damit Infektionen durch den ÖPNV, Betriebe und Schulen nicht weitergetragen werde. Derzeit gibt es noch keine Hinweise auf eine neue Coronawelle. Und wir alle hoffen, dass dies so bleibt.