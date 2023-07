Weiterbildung in der Bären-Apotheke

Nicht immer sind Arbeitgeber/innen glücklich über die Fortbildungswünsche ihrer Mitarbeiter/innen. In der Regel muss man hierfür freigestellt werden und fällt für ein oder zwei Wochen aus. Und dies auch öfter und regelmäßig, wenn es dabei um umfassende Wissensaneignung geht und nicht „nur“ darum, bestehende Qualifikationen auf den neuesten Stand zu bringen, wie es gerade im pharmazeutischen Bereich häufig notwendig ist. Aber auch spezielle Beratungsschwerpunkte, die optimale Kundenansprache und allgemein die interne oder externe Kommunikation gehören immer mal wieder auf den Prüfstand. Nicht zu vergessen das Thema Qualitätsmanagement, das regelmäßig eine neue Zertifizierung braucht. Immer öfter finden Fortbildungen aber auch als Online-Schulungen nach Feierabend statt.

Breites Themenspektrum

Daneben findet man aber auch Weiterbildungen, die erheblich über die bereits bestehenden Kompetenzen hinausgehen und eine echte berufliche Horizonterweiterung darstellen. Im Apothekenbereich gehören hierzu für Pharmazeutisch technische Assistent/innen vor allem die Themen Hautanalyse, -pflege und Kosmetik. Daneben sind auch zusätzliche Beratungsschwerpunkte wie Naturheilmittel und Homöopathie beliebt. Als Zusatzqualifikationen immer wichtiger werden die Bereiche Ernährung, Darm und Immunsystem. Wer sein Wissen und seine berufliche Ausrichtung aufstocken will, wird hierbei von der Bären-Apotheke immer unterstützt.

Von Ernährungs- bis Stillberatung

An so manchem/r Bären-Apotheken-Mitarbeiter/in kann man die bislang vielfältig genutzten Möglichkeiten ablesen, ob in Richtung Kosmetik und Hautpflege (siehe unsere KosmetikPraxis Tübingen) oder auch die Schwerpunkt-Beratung für Stillende und junge Mütter. Sogar eine regelmäßige Krabbelgruppe wurde bei der Bären-Apotheke Tübingen eingerichtet. Neben der Ernährungsberatung wurde hier auch schon die Weiterbildung für Haustier-Medikation und -ernährung genutzt. Für Apotheker/innen werden neben Management- und Führungs-Qualifikationen auch Fortbildungen zu neuen pharmazeutischen Dienstleistungen wie z. B. der Polimedikation angeregt. Typische „Bären-Profile“ unserer Mitarbeiter/innen findet man neben aktuellen Stellengesuchen in Kürze auch unter /stellenangebote/