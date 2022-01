Welche Symptome treten bei Omikron auf?

Anders als bisher bei Delta und den früheren Mutanten, scheint es bei Omikron weniger signifikante Symptome zu geben, wie beispielsweise den Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns. Dagegen sind es vor allem Anfangsbeschwerden wie Müdigkeit und Kopf- und Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Heiserkeit und eine verstopfte Nase, wie bei den ersten Anzeichen einer Erkältung, die bei Omikron auffallen. Insgesamt sind es also eher mildere Erkältungssymptome der oberen Atemwege. Außerdem beobachten die Ärzte häufiger extremen Nachtschweiß, eine auffällige Appetitlosigkeit sowie vereinzelt Rückenschmerzen im Lendenbereich. Bei Kindern kommen mitunter Übelkeit und Hautausschläge hinzu.

Individuell verschieden

All diese Symptome hat man bisher in den Ländern gesammelt, in denen Omikron bereits länger grassiert, wie in Südafrika, Großbritannien und den USA. Insgesamt soll Omikron aber laut aktueller Studien eher milde verlaufen, zumindest bei Geimpften und Geboosterten. Was nicht heißt, dass einzelne Verläufe auch anders aussehen können. Während manche Virologen die leichten Verläufe betonen, warnen andere davor Omikron zu verharmlosen. Es kommt letztlich auf den Einzelfall an.