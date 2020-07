Wie erkennt man eine Histaminintoleranz?

Lebensmittelallergien werden in der Regel durch das Vermeiden der Auslöser behandelt. Aber was tun bei Stoffen, die in einer ganzen Reihe von Lebensmitteln enthalten sind und auch vom Körper selbst gebildet werden, wie dem Histamin? Hier gilt es vor allem die individuell vertretbare Dosis zu finden. Dabei kann ein über mehrere Wochen geführtes Ernährungs- und Symptomtagebuch helfen. Dies erleichtert die Diagnose, da es bislang keinen einfachen verlässlichen Test gibt. Erste Symptome treten nach dem Essen auf wie Bauchkrämpfe, roter Hausausschlag, Durchfall aber auch Kopfschmerzen, Schwindel und Herzrasen. Besonders viel Histamin enthalten Rotwein, reifer Käse, geräucherter Fisch, Salami, roher Schinken, Schokolade und überreifes Obst. Je länger etwas gelagert wird, desto mehr Histamin entwickelt sich, das gilt auch für Fertigprodukte und aufgewärmte Speisen. Normalerweise baut der Körper überschüssiges Histamin selbst ab. Bei einer Intoleranz ist dieser Vorgang im Darm gestört und es kommt zu allergieähnlichen Symptomen. Eine Histaminintoleranz entwickelt sich mit zunehmendem Alter, am häufigsten betroffen sind Frauen ab 40.

Histamine dienen im Körper eigentlich zur Immunabwehr, sie regeln außerdem die Verdauung sowie den Schlaf-Wach-Rhythmus. Treten Entzündungen oder allergische Reaktionen auf wird ihre Produktion hochgefahren. Ganz ohne Histamin geht es also nicht. Wichtig ist es die passende Menge zu finden und Lebensmittel, die man für sich als Auslöser erkannt hat, zu vermeiden. Listen stark Histamin haltiger Lebensmittel findet man im Internet. Da der Darm eine Schlüsselfunktion im Histaminhaushalt hat, kann auch eine Darmsanierung sinnvoll sein. Einzelne Medikamente, sogenannte DAO-Hemmer wie Schlaf- und Beruhigungsmittel sowie bestimmte Antibiotika, aber auch Koffein und Alkohol können das Problem verstärken. Neben Gastroenterologen sind Ernährungsberater die richtigen Ansprechpartner für eine Histaminintoleranz. Die erste wichtige Anlaufstelle ist aber natürlich der Hausarzt.