Zusätzlicher Weg E-Rezepte einzulösen

Vielen Kunden waren die Änderungen durch das E-Rezept Anfang des Jahres nicht geheuer. Häufig erlebten wir Stirnrunzeln oder Kopfschütteln, vor allem wenn das Einlösen nicht so einfach war wie erwartet. Oft aber auch Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kam. Nun steht eine weitere Variante an, mit der man künftig seine E-Rezepte einlösen kann. Muss das sein? Wir denken schon und hoffen, dass die Abwicklung damit für unsere Kunden*innen um einiges leichter wird. Mit dem im Mai startenden CardLink-Verfahren kann man seine Gesundheitskarte via Handy-App selbst auslesen und das E-Rezept direkt an die gewünschte Apotheke weitergeben. Wie auch mit der schon vorhandenen Gematik-App können wir so ohne weiteren Zeitverzug klären, ob das Medikament vorrätig ist oder bestellt werden muss. Insbesondere Versandapotheken haben diese neue Technik gefordert, sie kommt aber letztlich allen Apotheken und auch Kunden*innen zugute.

CardLink- oder Gematik-App

Die Bären-Apotheke wird über die App unseres Partners gesund.de mit E-Health-CardLink verbunden sein. Wir hoffen, dass die neue App noch im Mai, spätestens aber Anfang Juni für die Nutzer verfügbar sein wird. Auch auf diesem Weg wird die Wartezeit verringert. Sobald das E-Rezept über Ihre Gesundheitskarte angezeigt wird, können Sie es via App an uns weitergeben – ganz bequem von unterwegs oder zuhause, so wie auch mit der Gematik-App, die bereits von vielen Kunden*innen genutzt wird. Wir informieren Sie dann, wann das Medikament vorliegt und Sie können entscheiden, ob Sie es selbst abholen oder durch unsere Boten bringen lassen.

E-Rezept via Handy auslesen

Das neue Verfahren schließt damit die technische Lücke, auch ohne Auslesegerät auszukommen. Notwendig ist nur ein NFC-fähiges Smartphone sowie eine NFC-fähige Gesundheitskarte. Beides ist in der Mehrzahl aber inzwischen vorhanden. In der App muss lediglich eine Handynummer hinterlegt werden. Eine zusätzliche PIN ist nicht nötig. Per SMS-Code können dann bis zu zehn E-Rezepte während des 15-minütigen Zeitfensters abgerufen werden. Über die App entscheidet man, an welche Apotheke es weitergeleitet werden soll und verbindet sich dann mit dem Konnektor der Apotheke. Sie sind noch unsicher, ob e-CardLink für Sie sinnvoll ist? Wir erläutern Ihnen gern den Ablauf.